The Police, Simply Red et Cactus dans Soundtrack sur Classic 21

Ce dimanche, Laurent Debeuf accueille Laurent Rieppi qui reviendra sur le cinquième et dernier album de Police, Synchronicity, qui fête ses 40 ans, et Dominique Ragheb, qui présentera quant à lui le nouvel album de Simply Red, Time. Walter De Paduwa nous parlera du tout premier album du groupe Cactus dans sa séquence Micro-Sillon.

Les 40 ans de Synchronicity

Synchronicity est le cinquième et dernier album studio du groupe The Police, sorti le 17 juin 1983. L’album comprend les tubes "Every Breath You Take", "King of Pain", "Wrapped Around Your Finger" et "Synchronicity II". Le titre de l’album et la plupart des chansons ont été inspirés par le livre d’Arthur Koestler The Roots of Coincidence (1972). Au moment de la sortie de l’album et après sa tournée, la popularité de The Police était telle qu’ils étaient sans doute, selon la BBC et The Guardian, le "plus grand groupe du monde".

Simply Red de retour !

Simply Red nous est revenu le mois dernier avec "Just Like You". Ce single est extrait de son nouvel album Time, sorti le 26 mai.

Mick Hucknall, le chanteur, explique à propos de ce titre : "Lorsque j’ai commencé à écrire "Just Like You", j’étais aux deux tiers de l’album. Je me souviens être entré dans ma chambre et m’être dit : "Ce serait génial d’avoir une ligne de basse funky". J’avais mon téléphone avec moi, j’ai appuyé sur "enregistrer" et j’ai chanté cette ligne de basse telle qu’elle était dans mon téléphone. Je la travaillais dans ma tête au fur et à mesure que je la jouais".

L’artiste sera de passage chez nous ce dimanche 18 juin à TW Classic. Au programme, Bruce Springsteen and The E Street Band, Triggerfinger et Jack Johnson.