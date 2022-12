"The Palace", une mini-série allemande dans le burlesque des années 80

1987. L'Allemagne est encore coupée en deux. Chris, une jeune danseuse d'un corps de ballet de l'Allemagne de l'Est se voit offrir la possibilité de faire un solo au "Friedrichstadt-Palast", surnommé le "Las Vegas de l'Est". Bientôt, elle rencontre Marlene, sa jumelle de l'Ouest dont elle ignorait l'existence. Les deux jeunes femmes vont échanger leur vie professionnelle et personnelle.

Créée par Uli Edel, cette mini-série allemande en six épisodes nous plonge dans le burlesque des années 80, ses boas et ses paillettes. L'actrice Svenja Jung, vue dans Deutschland 89, incarne les sœurs jumelles avec maestria et emporte le spectateur dans sa folle énergie. La comédienne a même été nommée aux International Emmy Awards pour cette prestation. Elle expliquait à DQ :

Elles ont grandi dans des sociétés et des systèmes très différents. C’était amusant de les développer. A un moment donné, j’ai eu l’impression qu’elles étaient dans mon ADN.

Des spectacles de danse impressionnants, un pur divertissement dans des décors fabuleux, de la musique épatante ... The Palace a été nommée à deux reprises aux German Television Awards cette année !