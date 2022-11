Ecrite en 1960 et sortie la même année par le pianiste et chanteur de blues texan Charles Brown, "Please Come Home For Christmas" avait à nouveau connu une vague de notoriété grâce aux Eagles en 1978. Jon Bon Jovi l’avait reprise en 1992 sur son album A Very Special Christmas 2.

Fin septembre, on apprenait qu’un nouvel album est en travail pour The Offspring. Le groupe est toujours en tournée suite à la sortie de son dernier album Let The Bad Times Roll (le groupe était d’ailleurs passé par chez nous au Graspop en juin dernier), mais le chanteur Bryan "Dexter" Holland a confirmé que cela ne les avait pas empêchés de travailler déjà à l’album suivant.