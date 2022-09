The Offspring prévoit un nouvel album pour l’an prochain

The Offspring est toujours en tournée suite à la sortie de son dernier album Let The Bad Times Roll (le groupe était d’ailleurs passé par chez nous au Graspop en juin dernier), mais le chanteur Bryan "Dexter" Holland a confirmé que cela ne les avait pas empêchés de travailler déjà à l’album suivant.

Le musicien de 56 ans a expliqué en interview avec une radio brésilienne, 89FM A Rádio Rock, où ils venaient de se produire, qu’il espérait sortir un nouveau single et que le groupe avait envie d’avancer, après le break imposé par la pandémie. Du coup, il précise que des singles et normalement, un nouvel album, arriveront déjà l’année prochaine.