Sur Instgram, le guitariste Kevin ‘Noodles’ Wasserman a partagé encore quelques photos de l’incident, dont des images des restes de la voiture. "Personne n’a été blessé," écrit-il. "Tout le monde a su sortir du véhicule sans blessure… Ça aurait pu être pire. Le groupe et moi-même sommes vraiment heureux et soulagés que tout le monde aille bien."

"Notre équipe s’occupe de tous les poids lourds à soulever pour que nous ayons un son et des visuels aussi bons que possible quand nous montons sur scène. Leurs trajets et journées de travail sont toujours plus longs et difficiles que les nôtres, et on ne pourra jamais les remercier assez pour ce qu’ils font."

"Les voir endurer cela nous touche et nous effraie en même temps. Je suis si content qu’ils aillent tous bien !"