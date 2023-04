The Offspring fête les 15 ans de l’album "Rise and Fall, Rage and Grace"

The Offspring a annoncé la réédition de son huitième album, Rise and Fall, Rage and Grace, pour son 15e anniversaire. Il sortira le 16 juin via Round Hill Records/UMe.

Ce sera la première fois que l’album sortira en vinyle. De plus, deux nouveaux titres enregistrés au Hellfest en 2022, un artwork réimaginé sur la pochette et des lithos pour chaque chanson figureront dans cette édition. Une version numérique sera également prévue, ainsi qu’un nouvel artwork animé pour les plateformes de streaming.

À sa sortie, Rise and Fall, Rage and Grace s’est classé dans le Top 10 du Billboard 200. Le single le plus connu de l’album, "You’re Gonna Go Far Kid", est le titre le plus écouté du groupe avec plus de 1,9 milliard de streams dans le monde.