The Offspring a déjà de nouveaux titres pour le prochain album

Bryan "Dexter" Holland a confirmé au Orange County Register que son groupe est en train de préparer la suite de l’album Let The Bad Times Roll de 2021.

Ils travaillent à nouveau avec le producteur Bob Rock (Mötley Crüe, Metallica), qui a déjà dirigé trois de leurs albums, dont le dernier en date.

"Nous avons le vent en poupe", a déclaré Dexter. "On s’est dit qu’il fallait le faire. Continuons à le faire maintenant. Parce que nous sommes constamment entre deux tournées. Nous ne bloquons pas vraiment huit semaines. Nous y allons pour une semaine ou dix jours et nous avons tendance à nous concentrer sur une chanson à la fois. Nous avons donc fait une autre chanson, ce qui en fait six, pas complètement terminées, mais presque. Nous sommes donc à environ quatre chansons. Je pense que nous sortirons quelque chose au début de l’année prochaine."

En ce qui concerne la direction musicale et lyrique générale des nouveaux morceaux le chanteur a déclaré : "Parfois, on commence à écrire des chansons et on ne se rend pas compte de la façon dont l’album prend forme jusqu’à ce qu’il soit presque terminé. Comme sur 'Americana' : la plage titulaire est l’une des dernières chansons que j’ai écrites parce que je n’avais pas encore réalisé que toutes les autres chansons, comme 'Why Don’t You Get A Job ?' et 'Pretty Fly', décrivaient la société américaine. Je n’ai pas vraiment réalisé que c’était le sujet de l’album jusqu’à ce que je l’aie presque terminé et que je me dise qu’on allait l’appeler "Americana" qui symbolise la culture américaine. C’était ma vision de ce que je pensais être la culture américaine à la fin des années 90. Nous sommes encore dans cette phase avec les chansons, mais nous avons toujours aimé l’énergie de la musique punk et la rébellion. Pour l’instant, je me concentre sur la mélodie. Je veux que les chansons soient vraiment bonnes".

Let The Bad Times Roll a été un énorme succès mondial, atteignant des sommets avec sept Top 5, dix Top 10 à l’international et neuf Top 10 aux États-Unis. L’album a atteint la troisième place au Royaume-Uni et la première place du classement des albums alternatifs aux États-Unis.