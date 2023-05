"The Office" : une nouvelle adaptation australienne avec un changement important

La sitcom à succès "The Office" s’exporte en Australie pour une adaptation moderne où une femme sera à la tête de la société d’emballage Finley Craddick.

La sitcom The Office est, avant tout, une création britannique qui a plusieurs adaptations dont une américaine, une française avec François Berléand et même une adaptation saoudienne. Dorénavant, le concept initié par Ricky Gervais et Stephen Merchant s’exporte en Australie !

Unilad rapporte que Ricky Gervais, co-créateur, co-scénariste et star du show original a déclaré être "excité" que son concept s’exporte à nouveau. Et cette fois-ci, à l’exportation s’ajoute la modernité. "La politique de bureau a un peu changé en 20 ans, alors j’ai hâte de voir comment ils naviguent dans un David Brent des temps modernes.", a déclaré Gervais. C’est d’ailleurs une femme, Hannah Howard (interprétée par l’actrice australienne Felicity Ward), qui sera la directrice générale de la société d’emballage Finley Craddick.

Selon Unilad toujours, Variety a donné quelques détails de l’intrigue : dans une époque post-covid, Hannah Howard apprend du siège social que sa succursale va fermer et que le personnel devra travailler à domicile. Elle cherchera tous les moyens (quitte à faire des promesses qu’elle ne peut tenir) pour que les membres de sa "famille du travail" puissent rester ensemble.