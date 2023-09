"The Office": un reboot de la série en préparation

Les versions américaine et francophone de The Office

En 2005, Greg Daniels, réalisateur au nez fin, lance l’histoire de la Dunder Mifflin Paper Company à Scranton, en Pennsylvanie, avec Steve Carell qui reprend le rôle de Ricky Gervais. Au départ, la série, trop respectueuse et proche de la version britannique, reçoit des avis mitigés : c’est simplement un pâle remake de The Office UK avec des vannes à peine retouchées. Au fil des saisons, toutefois, elle prend son envol. Après 201 épisodes et 5 Emmy Awards (sur 42 nominations), elle est considérée aujourd’hui comme l’une des meilleures séries humoristiques de tous les temps.

La série connaîtra aussi une version française. En 2006, sous le titre Le Bureau avec François Berléand, une version qui n’a pas trouvé son public. L’adaptation québécoise La Job a connu le même destin et n’a pas été renouvelée après seulement une saison. Quant à Stromberg, la version allemande "pirate" du show, elle a connu un grand succès de 2004 à 2012 mais n’a jamais crédité la version anglaise jusqu’à ce que Gervais et la BBC gagnent leur procès pour plagiat.

Quid du reboot

La version US de The Office est une série remarquable très aimée d’un public qui va probablement considérer que ce reboot n’est pas fondamentalement nécessaire. D’autant qu’il n’existe à ce jour, aucune information plus précise. On ne sait même pas quelle chaîne ou plateforme diffuserait la série.

Seule bonne nouvelle, rassurante malgré tout : ce reboot sera piloté par Greg Daniels, showrunner à l’origine de la série aux États-Unis et à qui l’on doit aussi Parks and Recreation et Upload.

Il n’y a pas d’infos non plus côté casting. Si l’on en croit d’anciens plans de Greg Daniels, le reboot pourrait se situer simplement dans le même univers mais avec de nouveaux protagonistes dans un nouveau lieu. Cela autoriserait aussi des "caméos" (surprises des acteurs de la série originale) : John Krasinski et Mindy Kaling. C’est moins certain pour Steve Carell qui a quitté la série une saison avant sa fin.