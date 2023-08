"The Office" : les raisons du succès planétaire, à retardement, d'une série sur la vie d'entreprise

The Office - la version américaine devenue plus populaire au point d'éclipser la version britannique - met en scène une équipe de tournage qui fait un reportage sur la vie quotidienne au sein de Dunder Mifflin, une société de vente de papiers à Scranton en Pennsylvanie.

Michael Scott, le patron en fait d'ailleurs des tonnes en forçant son enthousiasme pour se mettre en valeur et paraître cool. Il est notamment secondé par Pam, une réceptionniste émotive qui rêve de s'émanciper, Dwight, le psychorigide totalement asservi à son job et Jim, le jeune vendeur assez lucide sur ce qu'il se passe à l'écran. L'intrigue suit leurs relations professionnelles, amicales voire sentimentales au sein de l'entreprise et interroge toutes les relations qui se jouent au travail : rapport avec les collègues et les supérieurs, frustrations, jalousies, conflits d’intérêts, désir d’évolution, etc. On y parle de sexisme, de harcèlement, de racisme, des inégalités salariales, des conditions de travail, de la crise, etc.

En d'autres termes, The Office a fait la lumière sur le quotidien ennuyeux vécu par bon nombre d'employés. "La série a justement ouvert les portes : et si on assumait qu'on a tous un collègue qu'on n'aime pas, qui pue etc. Ils ont cherché tous ces petits poils à gratter du travail et ont mis une énorme loupe dessus pour nous faire rire" pointe Stanislas Ide.