"The Office" est bientôt de retour mais… en arabe !

Voilà une nouvelle qui en ravira plus d’un. La BBC a annoncé le retour de la comédie culte "The Office". Cette fois-ci, la série ne sera pas dans la langue de Shakespeare, mais en arabe. Une tendance qui prend de plus en plus d’ampleur à l’heure où plusieurs plateformes de streaming mettent en avant des séries arabophones.

C’est une première. Après la version américaine, française ou encore indienne, la série renommée "The Office" aura le droit à sa version en arabe. BBC Studios et MBC Studios, basé à Dubaï, ont annoncé cette adaptation destinée au marché du Moyen-Orient.