The Office : des anecdotes de tournages dévoilées sur l’épisode du « Bus Bureau »

Dans le livre " The Office BFFs " paru ce mercredi 17 mai, les écrivaines Jenna Fischer (Pam Beesly) et Angela Kinsey (Angela Martin) racontent des anecdotes de tournage, 9 ans après la fin de la sitcom. Un épisode en particulier aurait pu virer au cauchemar et blesser gravement les 18 personnes présentes sur le tournage.