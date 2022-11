The Notorious B.I.G de retour sur scène dans le métavers

The Notorious B.I.G a été assassiné en 1997, à l’âge de 24 ans. Il reviendra à la vie le temps d’un concert, diffusé le 16 décembre sur Facebook et la plateforme VR de Meta. Le rappeur new-yorkais interprètera les morceaux qui l’ont fait connaître… sous la forme d’un avatar hyperréaliste.

L’avatar de Biggie se produira dans une reconstitution virtuelle du Brooklyn des années 90 appelée The Brook. Ce métavers a été créé par les start-ups Burst et Surreal Events, afin de permettre aux mélomanes de se plonger dans "l’univers de l’un des plus grands MC’s de tous les temps". Les fans de Biggie devront se munir d’un casque de réalité virtuelle pour accéder à The Brook, à travers la plateforme Horizon Worlds de Meta. Ils seront alors plongés le temps d’une journée dans la peau du rappeur légendaire grâce à un récit écrit et raconté par le journaliste et critique musical Touré.

Cette expérience s’achèvera avec un concert inédit, produit en collaboration avec le gestionnaire de patrimoine du rappeur américain. L’avatar de Notorious B.I.G interprétera certains de ses classiques comme Ready to Die, Juicy ou encore Sky’s the Limit avec l’aide de Sean Combs, The Lox, Latto, Nardo Wick, Lil' Cease et DJ Clark Kent. "C’est incroyable de créer du nouveau contenu pour B.I.G. Le monde a été privé de l’opportunité de voir Biggie grandir et évoluer en tant qu’artiste. Le miracle du Web3 est qu’il nous donne l’occasion de célébrer sa musique avec des supports visuels dont Biggie n’a jamais pu profiter", a déclaré Mark Pitts, président de RCA Records et ancien manager de Biggie, dans un communiqué relayé par Variety.