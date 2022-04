The Northman : la vengeance est un plat qui se mange glacé

De retour après une longue campagne de guerres, le roi Horvendill retrouve sa femme et son fils Amleth qu’il n’a pas vu grandir. Ce dernier étant amené à lui succéder, il décide de le préparer à ce destin qui l’attend, notamment en lui inculquant qu’il n’y a pas de plus grand honneur pour un roi que de mourir par l’épée et qu’il s’agira pour lui de tuer ou d’être tué.

Mais le destin du jeune prince est bouleversé après que son oncle Fjölnir assassine son père pour s’emparer de son royaume. Échappant aux sbires de Fjölnir, forcé à l’exil, hanté par ce crime, Amleth grandit avec une seule idée en tête : venger son père, sauver sa mère et défendre son royaume.

Devenu un homme de guerre, froid et amer, il retrouve la trace de son oncle en Islande, après que celui-ci a été chassé de Norvège. Déterminé à respecter son serment, il devra trouver l’épée – celle qui ne se brise pas, ne plie pas et ne s’émousse jamais - qui sera l’arme de sa vengeance et, comme une autre des prophéties qui lui fut faite, choisir entre l’amour de sa famille et la haine pour ses ennemis…