THE NIGHT WATCH un cycle de créations radiophoniques pour peupler vos insomnies

Végétamère et Claire Contamine – recettes contre l’insomnie – 16'

Aline Bouvy est une artiste pluridisciplinaire qui (mal)traite des normes et des valeurs de la société qui visent à contenir et réguler nos désirs. " La démarche empreinte d’humour mêle la poésie et l’insolence, le politiquement incorrect et les références de l’histoire de l’art " écrivait ici même Pascal Goffaux à propos de son exposition Cruising bye au Mac’s en février 2022. Sous le pseudonyme de Végétamère, elle expérimente la cuisine végétarienne qu’elle partage sur Instagram, joyeusement et "avec beaucoup d’audace et d’humour" peut-on lire en commentaire.

Pour The Night Watch, Végétamère et Claire Contamine, commissaire de cette exposition sonore, proposent "quelques idées de préparations vaguement culinaires qui peuvent ou non améliorer le sommeil, élaborées en plein chagrin d’amour par Végétamère." Sperme, banane, tomate… les ingrédients sont divers, et à l’humour salace se mêlent des infos scientifiques sur les aliments.