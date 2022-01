The Neville Brothers, les Fab Four de la soul made in New Orleans !

Comment ces 4 frères ont-ils pu avoir une telle influence sur la musique populaire américaine ? Tout d’abord dans leur fief, la Nouvelle Orléans, berceau de musique des caraïbes, du jazz, du blues mais également de la soul et du funk… sans oublier le carnaval ! Le son Neville existait bien avant la création du groupe. Chacun des 4 frères a tenté l’aventure en solo mais la fratrie n’était jamais très loin. The Neville Brothers, c’est la cerise sur le gâteau, le supergroupe que l’on attendait plus, poussé et adulé par les plus grandes stars de l’époque ! Retour sur la genèse de cette incroyable famille, qui a réellement marqué l’histoire de la musique…