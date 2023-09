The Nature of the Game, Francis Alÿs expose au Wiels

Au Wiels, l’exposition offre une version revue et augmentée. Des vidéos récentes ont été réalisées en temps de guerre en Ukraine. Le jeu est un besoin fondamental. Un mode de survie dans des périodes de crise où les enfants font preuve de beaucoup d’imagination. Avec trois fois rien, ils parviennent à créer un espace de liberté et à canaliser leurs peurs. La lecture sociopolitique transforme chaque scène en drame projeté dans le domaine de la tragédie.

En Ukraine, des enfants portant une veste militaire kaki arrêtent les voitures et exigent la prononciation d’un mot de passe, un nom de pain, imprononçable par les Russes. Des enfants face caméra bruitent l’émission de la sirène d’alerte.

The Silence of Ani est une installation cinématographique créée en 2015 pour la Biennale d’Istanbul. Les enfants jouent à cache-cache dans les ruines d'Ani, une ancienne cité arménienne située aux confins de la Turquie actuelle. Au Moyen Age, la ville rivalisait de beauté avec Constantinople et Jérusalem, mais elle fut envahie au 11e siècle et abandonnée ensuite. Dans le silence, les enfants appellent les oiseaux avec des appeaux et, dans leur sommeil, rêvent du retour de la colombe.

