The Muse : Vittorio Forte consacre son piano à Nikolaï Medtner

Après un mémorable disque consacré aux transcriptions de son illustre collègue américain Earl Wild, Vittorio Forte met le cap à l’Est avec ce nouvel album consacré à Nikolaï Medtner. Contemporain de Scriabine et Rachmaninov, pianiste virtuose comme eux, Medtner (1880-1951) n’a sans doute pas eu la même postérité comme compositeur. Hormis un peu de musique de chambre et une centaine de mélodies, toute sa production est consacrée au piano : trois concertos, quatorze sonates et plusieurs cycles de pièces plus courtes dont Forte donne ici un très bel aperçu. Quelques "Mélodies oubliées" de l’opus 38, des "Fragments lyriques" de jeunesse et six de ses Skazki, qu’on peut traduire comme "contes de fée" et qui se rapprochent des Etudes-Tableaux de Rachmaninov.

Le titre du disque (La Muse) se réfère à une mélodie de Medtner dont le pianiste italien propose ici une transcription, mais aussi sans doute au titre d’un livre (La Muse et la Mode) qu’il publia en 1935 avec le soutien de Rachmaninov et dans lequel il disait "sa croyance dans les lois éternelles de l’art et son scepticisme envers le modernisme et les autres modes contemporaines" explique l’autrice du texte de présentation. Le conservatisme de Medtner était chose connue, mais Forte, qui raconte avoir exploré sa musique pendant le premier confinement, préfère souligner le terme de "réminiscence" (titre d’une des pièces) et souligne joliment : "on a souvent l’impression d’avoir entendu ces motifs, ces mélodies, dans un rêve ou un désir intime". Ces motifs et ces mélodies, il les sert en tout cas de façon idéale, avec une élégance discrète mais convaincue.

CD Odradek