The Murlocs, skateboard et vagabondage

Tu es membre de King Gizzard & The Lizard Wizard et des Murlocs. Est-ce que tu as le sentiment d’être comblé au niveau créatif ?

Ambrose : Oui complètement, c’est même parfois étrange. C’est pour ça que je continue d’ailleurs à sortir des albums avec les Murlocs. Ça me permet d’explorer toutes les facettes de la musique que j’aime dans ces 2 projets. J’ai toujours utilisé les Murlocs comme un terrain d’exploration, un outil d’écriture pour gagner confiance en moi en écrivant mes propres morceaux pour pouvoir ensuite apporter plus d’idées pour King Gizzard. Maintenant, je suis de plus en plus impliqué dans la composition avec Gizz et c’est super gratifiant. Ça fait 10 ans maintenant que c’est notre job de sortir des albums et c’est seulement maintenant que je me sens en confiance dans ce que je fais.

Est-ce que tu penses que cette confiance influence la musique que tu écris ?

Jusqu’ici, j’ai toujours suivi la devise "Fake it until you make it". Je n’étais pas le plus doué, mais j’avais cette confiance absolue que j’allais finir par y arriver. Je parle souvent avec des amis qui galèrent un peu et qui ne comprennent pas pourquoi les choses ne tournent pas pour eux. Je pense que c’est une question de confiance. Les gens sont souvent captivés par les gens qui font leur truc, sans soucier de l’approbation des autres. Tu fais avant tout de la musique pour toi, de la manière dont tu l’entends. Et c’est ça qui doit transparaître. Si ça marche, c’est cool. Et si ça ne marche pas, tu auras quelque chose entre les mains que tu peux apprécier et écouter pour le reste de ta vie…