The Murder Capital : "Nous laissons aux journalistes le soin d’écrire les livres d’histoires"

Après plusieurs mois passés à Wexford, le groupe enregistre une série de démos dans l’espoir d’avoir bouclé un potentiel album. Malgré leur enthousiasme, les 5 musiciens se trouvent dans une impasse : "On avait tellement de versions différentes de ces chansons, on s’arrachait les cheveux. Quand on pensait en avoir boucler une, on la répétait pendant une semaine et puis on se rendait compte que ça ne plaisait à personne. On était de retour à la case départ. On avait besoin de se faire confiance et de continuer à croire qu’il y avait une étincelle dans ces morceaux".

Dans l’espoir d’insuffler une nouvelle vie à ces premiers morceaux, les 5 musiciens décident alors de déménager à Londres. Là-bas, tout prend une autre tournure. Le groupe contacte le producteur John Congleton, qui a notamment travaillé avec St-Vincent et a produit les premiers albums d’Explosions In The Sky. Selon Diarmuid, John était le dernier élément manquant, la dernière pièce d’un puzzle insolvable : "Il a littéralement débloqué les chansons. On était tellement ambitieux pour certains morceaux, notamment ceux qui sont le plus éloignés de ce qu’on avait fait sur le premier album. On voulait les amener vers un niveau supérieur, que ce soit via nos prestations individuelles ou collectivement. Mais on ne peut pas dicter ce genre de choses".