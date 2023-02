Ce groupe originaire de Liège est composé de quatre danseurs hors pair : Malik, Arielle, Axel et Maxime. Issus du monde de la danse urbaine, "The Movement Theory" séduit par ses chorégraphies stylisées et son perfectionnisme. Lors de leur première audition, ce groupe a pu se démarque grâce à leur concept unique et un niveau de danse élevé, une prestation qui leur a valu le titre de "coup de cœur" de Laurien Décibel. Lors de la première demi-finale, "The Movement Theory" a conquis le cœur de notre public en présentant une véritable œuvre d’art sur la scène de "The Dancer".

Cette performance leur a valu une qualification directe en finale puisqu'ils ont obtenu 95% des votes du public.