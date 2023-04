"The Mother" avec Jennifer Lopez en action woman explosive : découvrez la bande-annonce

Alors que Lady Gaga est en train d’incarner Harley Quinn dans Joker : Folie à 2, Jennifer Lopez, elle, tiendra donc le premier rôle dans ce thriller d’action en streaming intitulé The Mother. En plus de jouer une mère prête à tout pour protéger sa fille, elle jouera aussi une redoutable tueuse.

Le pitch : après avoir été forcée à l’abandonner à la naissance, une mère meurtrière retrouve sa fille et sort de sa cachette pour se venger des hommes dangereux qu’elle fuyait.

Le trailer a mis le paquet sur les scènes d’action et de violence face à ces hommes menaçants, et on retrouve plus tard JLo en duo avec sa fille (Lucy Paez) dans la nature sauvage de l’Alaska pour affronter les nombreuses menaces. Une Lopez au top de sa forme et manifestement très entraînée pour jouer cette mère vengeresse.