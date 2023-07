"The Missing" la série inspirée de l'affaire Maddie McCann continue sur La Trois

Inspirée de l’affaire Maddie McCann, la mini-série "The Missing" est diffusée cet été sur La Trois et Auvio. Mercredi 5 juillet dès 20h30, découvrez les épisodes 3 et 4 de cette série avec Emilie Dequenne, Eric Godon, Astrid Wettnall aux côtés de James Nesbitt, Frances O’Connor, Jason Flemyng et Tchéky Karyo.

Le récit de "The Missing" se déroule entre deux temporalités : l’année des faits de la disparition, 2006 et le temps présent où l’enquête est rouverte, 2014. Un véritable puzzle se construit peu à peu sous les yeux des téléspectateurs : les scènes qui passent au présent sont éclairées par les scènes qui se sont déroulées dans le passé.