Dans les The Miracle Sessions, c’est plus d’une heure d’enregistrements inédits qui sont rassemblés dont six chansons jamais entendues.

Largement reconnu comme l'album le plus fort de Queen dans les années 80 et l'un des plus inspirés, The Miracle, sorti en 1989, a été un succès mondial, atteignant la première place au Royaume-Uni et sur plusieurs marchés européens importants, et relançant même le groupe aux États-Unis où il a décroché un disque d'or. Brian May a souvent cité la chanson titre comme sa chanson préférée de Queen, tous albums confondus.

Les sessions prolifiques pour The Miracle commencent en décembre 1987 et s'étendront jusqu'en mars 1989. C'est l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire de Queen. Quinze mois auparavant, le 9 août 1986, le puissant Europe Magic Tour de Queen s'était terminé en apothéose, devant un public estimé à plus de 160 000 personnes à Knebworth Park en Grande-Bretagne. En quittant la scène ce soir-là - pour porter un toast au spectacle phare de leur plus grande tournée jusque là - le groupe pouvait difficilement prévoir que Knebworth serait le dernier concert de Queen avec Freddie et le premier d'une série de moments décisifs qui mèneront à une longue séparation du groupe.

Il faudra 15 mois et une restructuration radicale de la dynamique interne du groupe avant que Queen ne se retrouve dans les Townhouse Studios de Londres le 3 décembre 1987 pour commencer à travailler sur leur treizième album studio. Pour la première fois, Queen allait partager les crédits d'écriture de manière égale, indépendamment de la personne qui avait conçu chaque chanson, un consensus d'opinion qui allait avoir des résultats fertiles. "Le partage des crédits a été une décision très importante pour nous. Nous avons laissé nos egos derrière la porte du studio", dit Brian, "et avons travaillé ensemble comme un vrai groupe - ce qui n'a pas toujours été le cas. J'aurais aimé que nous le fassions 15 ans plus tôt."

Et Roger Taylor d’ajouter: "Les décisions étaient désormais prises en fonction du mérite artistique, donc 'Tout le monde a tout écrit' est la ligne de conduite, plutôt que l'égo de chacun. Nous semblions mieux travailler ensemble alors qu'avant. Nous avons des goûts différents à bien des égards. Nous avions l'habitude de nous disputer en studio, mais cette fois-ci, nous avions décidé de partager l'écriture des chansons, ce qui, je pense, était très démocratique et une bonne idée".