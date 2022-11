The Metaverse Symphony : le Philharmonique de Hong Kong deviendra le premier orchestre à jouer une symphonie simultanément en salle de concert et dans le métavers

L’Orchestre Philharmonique de Hong Kong a annoncé la semaine dernière qu’ils créeront la première symphonie dédiée au métavers : The Metaverse Symphony d’Elliot Leung. L’œuvre symphonique du compositeur hongkongais sera jouée simultanément en salle de concert et dans le métavers en mai 2023.

C’est une première pour le monde de la musique classique sur le métavers. Dans le cadre d’un programme nommé Arts Tech, l’Orchestre philharmonique de Hong Kong a annoncé que leur premier projet sera la création d’une œuvre commandée par le Philharmonique de Hong Kong et le Asia Society Hong Kong Center au compositeur Elliot Leung et que cette dernière sera jouée simultanément dans la salle de concert du centre culturel de Hong Kong mais aussi sur le métavers, en partenariat avec Artifact Labs - un organisme indépendant dont sa mission première serait de "préserver et rendre l’histoire connectée" via la technologie de la blockchain et des NFT - durant le mois de mai 2023. Il s’agit ici de la première œuvre symphonique à se retrouver jouée dans le métavers.

Les innovations technologiques peuvent conduire les arts de toutes sortes vers de nouveaux horizons. Le HK Phil est fier de présenter son tout premier programme Arts Tech, mettant en relation le compositeur émergent Elliot Leung et nos précieux partenaires dans la création de la première symphonie inspirée du métavers. Dans cette voie, nous nous engageons à explorer le monde de la musique avec une utilisation innovante et créative de la technologie.

- Benedikt Fohr, directeur général du Philharmonique de Hong Kong (HK Phil)

Cette performance prendra place dans le métavers – sur The Sandbox - en plein cœur d’une recréation par Artifact Labs du Statue Square, place piétonne située dans le centre de Hong Kong. A côté de cela, un programme éducatif autour du métavers, de l’art numérique et de la musique symphonique sera créé dans le but d’intéresser les plus jeunes générations mais aussi les amateurs d’art.

A côté de cela, l'artiste hongkongais Henry Chu créera un artwork numérique qui sera projeté dans la salle de concert mais aussi dans le métavers.