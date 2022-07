The Matrix Awakens : dépêchez-vous, l’incroyable démo ne sera bientôt plus disponible !

Si vous possédez une PlayStation 5 ou une Xbox Series X/S, foncez télécharger The Matrix Awakens, une démo gratuite qui vous plonge dans l’univers de la saga, et permet surtout au moteur Unreal Engine 5 de briller.

Lancé en décembre 2021, The Matrix Awakens offre une expérience unique. À mi-chemin entre un film et un jeu vidéo, la démo se déroule en deux temps. Accompagné de Keanu Reeves et Carrie Anne Moss, en chair et en os, mais également dans des versions numériques bluffantes (guettez les changements subtils à plusieurs moments dans l’introduction), vous aurez pour mission de gérer les centaines d’agents à vos troussent. Rien de révolutionnaire en termes de gameplay, mais ce n’est pas là le principal. Ensuite, après 8 minutes, la démo s’arrête et offre un survol de la ville, où les capacités du moteur graphique ont une fois de plus l’occasion de briller.

Annoncée comme “l'avenir du storytelling et du divertissement interactif avec Unreal Engine 5”, la démo quittera les boutiques de PlayStation et Xbox ce 9 juillet. Il vous reste donc quelques heures pour la télécharger. Si c’est déjà fait, pas de panique. Elle sera toujours disponible dans votre liste de jeux, et pourra même être retéléchargée.