The Matrix 4 a intensifié le clash entre plateformes de streaming et cinéma

C’est une animosité latente, qui existe depuis maintenant plusieurs années : D’un côté les plateformes de streaming, de l’autre le monde du cinéma. La source principale de cette animosité c’est le fait que les plateformes de streaming prennent une ampleur considérable et donc des spectateurs ne se rendent plus en salle, n’achètent plus de billets et qui dès lors font perdre de l’argent au secteur du cinéma. Dernièrement, c’est la sortie de Matrix à la fois sur les plateformes et en salle qui a relancé le débat (et le clash historique).