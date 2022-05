The Manor House, un jardin du Hampshire créé par Gertrude Jekyll

Pour accéder à The Manor House, on peut traverser le cimetière qui entoure la petite église Sint Mary du village et pousser le portail de bois. Quand ils ont acheté cette propriété de deux hectares en 1984, Rosamund Wallinger et son mari John ont découvert que le jardin avait été dessiné en 1908 par la célèbre paysagiste Gertrude Jekyll et que ses plans sont conservés à l’université de Berkeley en Californie.