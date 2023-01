"The Mandalorian" saison 3 : Grogu (Baby Yoda) monte en puissance dans la bande-annonce

Le showrunner Jon Favreau l’a annoncé : c’est ce 1er mars qu’arrivera en streaming le premier épisode de la troisième saison de The Mandalorian. Une première bande-annonce de la série phare sur l’univers de Star Wars vient d’arriver et montre que l’action semble être au cœur de cette nouvelle saison.

Les fans attendent de nouvelles aventures de Din Djarin le Mandalorien et Grogu, longtemps surnommé Baby Yoda, la vraie star de la série omniprésente dans le trailer. Logique vu comment il est craquant, tout le monde l’adore et il est devenu un phénomène à lui tout seul ! Les deux compères partent en direction de la planète Mandalore qui a visiblement changé. Un périple fait de courses-poursuites, de droïdes et de créatures étranges et qui devrait faire connaître le nouveau destin de Mandalore. On y voit aussi des Jedis qui se préparent à affronter un danger.

Les spécialistes seront certainement ravis avec cette nouvelle saison qui promet du pur Star Wars avec des visuels toujours plus impressionnants. Un peu comme les Marvel, Disney + n’en a pas fini avec ses déclinaisons de Star Wars, sa poule aux œufs d’or lancée en même temps que sa plateforme en 2019. L’onglet Star Wars est l’un des plus fréquentés au même titre que Marvel et Star. Et quand on sait que les plus scrupuleux tiennent à ce que la Bible Star Wars soit respectée dans les moindres détails, l’adhésion des fans est un vrai gage de réussite.