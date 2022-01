The Lumineers invités chez Jimmy Fallon!

Ces deux titres apparaissent sur le nouvel album, Brightside, sorti le 14 janvier, et que nous vous offrons chaque jour de la semaine dans l'émission Lunch Around The Clock.

Il s'agit du quatrième album des Lumineers, produit par Simone Felice et David Baron lors de deux sessions en hiver et au printemps 2021 aux Baron’s Sun Mountain Studios de New York.

The Lumineers avaient déjà proposé la plage titulaire de Brightside en septembre au Jimmy Kimmel Live. Ce morceau avait été enregistré en une seule journée, expliquait alors le chanteur-guitariste et membre fondateur Wesley Schultz dans un communiqué. "C'est comme un rêve fiévreux que l'on fait à quinze ans, une histoire d'amour à l'américaine dans toute sa splendeur, et qui se termine avec le coeur brisé. Ils se quittent alors, seuls et fuyant les lieux."