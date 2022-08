The Lounge Society, Egyptian Blue... le post-punk à l'honneur au SMG Music Festival le 9 septembre

A l'affiche du SMG Music Festival et à ne surtout pas manquer : The Lounge Society, qui viennent tout juste de sortir un premier album remarquable.

Jeunes protégés de Dan Carey (tiens donc...), les 4 musiciens avait la lourde tâche de faire suite à deux EP particulièrement remarqués. Les attentes étaient hautes mais le pari est réussi avec "Tired of Liberty", un premier album ambitieux sorti chez Speedy Wunderground le 26/08 dernier.

A l'instar de leurs aînés Squid, Black Midi et Black Country, New Road, The Lounge Society aime se défaire des étiquettes. Tout au long de ce premier album, guitares féroces et claviers sirupeux s'entremêlent, le tout rythmé par une basse fougueuse qui n'a pas peur de s'en aller de temps à autres vers des contrées plus dansantes. Vous avez dit "Post-Funk?"

Tour à tour, on pense à Shame (pour le côté puissant), à Franz Ferdinand (pour le côté sautillant) et puis, irrémédiablement, aux Strokes à qui ils rendent d'ailleurs hommage dans le clip de "Cain's Heresy" dans lequel apparait Gordon Raphael, le légendaire producteur du groupe new-yorkais.

S'il est en tout cas difficile mettre une étiquette sur ce premier album de The Lounge Society, on prendra un malin plaisir à suivre les évolutions de ce caméléon en éternelle mutation. A découvrir le 9 septembre en ouverture du SMG Music Festival !