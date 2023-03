The Lost King : recherche Richard III désespérément

Nous sommes à une époque où sorcières et dragons cohabitent tranquillement. Enfin tranquillement, pas pour tout le monde. Edgin est ménestrel et avec sa meilleure amie, la puissante guerrière Holga, ils tentent de voler le trésor d’un grand seigneur dont la garde rapprochée est, notamment, composée d’une sorcière terriblement maléfique. Pour arriver à dévaliser ce seigneur, il ne leur faut pas un anneau mais un casque magique qu’il faut aller chercher au plus profond de l’antre d’un dragon.

Le voilà donc le résumé délirant de ce film Donjons et Dragons (D&D pour les initiés). Un film basé sur le célèbre jeu de rôle sur plateau, très populaire dans les années 80 et redevenu tendance. Pour ceux qui ne connaissent pas cet univers, on est dans le registre de l’Heroic-Fantasy avec des magiciens, des elfes et autres créatures magiques. Le tout balancé entre histoires sérieusement drôles et quête à accomplir en comptant sur la bravoure de son gang ! Ce film propose donc un mélange d’action, d’humour et de créatures fantastiques. En fait, Donjons et Dragons rend surtout hommage au cinéma des années 80, ce cinéma d’aventure familial cher à Spielberg, celui qui nous a fait rêver !