"The Line of Beauty", une histoire d'amour, de sexe et de classe sociale dans les années Thatcher

Révélé par le rôle de Matthew Crawley dans Downton Abbey, Dan Stevens ne cesse de marquer le public ces dernières années. Avant la série de Julian Fellowes, le comédien avait tourné dans les mini-séries Raison et sentiments et The Line of Beauty, se faisant connaître par les téléspectateurs britanniques. A la télévision, on l'a également vu dans High Maintenance, Legion et Gaslit.

Au cinéma, Dan Stevens a incarné la Bête dans le remake live de La Belle et la Bête face à Emma Watson. Il a aussi tourné dans des films plus indépendants comme Lucy in the Sky ou The Rental. Actuellement, l'acteur est au casting de la série Welcome to Chippendales et sera dans le blockbuster Godzilla vs Kong 2.