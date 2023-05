The Legend of Zelda : un film ou une série ? Le producteur n’est pas contre l’idée !

En attendant, Tears of the Kingdom continue de briser tous les records. Le jeu s’est écoulé à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde en seulement trois jours, depuis sa sortie le 12 mai dernier. A titre de comparaison, Hogwarts Legacy s’est vendu à plus de 15 millions d’unités dans le monde en trois mois, depuis son lancement le 10 février.

Tears of the Kingdom devient déjà, et indéniablement, un pilier du jeu vidéo. Reste à savoir si licence deviendra également un pilier dans le cinéma.