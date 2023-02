The Legend of Zelda – Tears of The Kingdom : l’artbook fuite et révèle de nombreuses informations

Pour rappel, la version collector de Zelda : Tears of the Kingdom comprend évidemment le jeu, son steelbook, un ensemble de quatre pin’s aux symboles mystérieux, un poster métallique, le coffret de l’édition collector et le fameux recueil d’illustration qui a donc fuité.

Si cet article est fait pour prévenir les joueurs et joueuses sensibles aux spoilers, il faut cependant revenir sur l’existence même de cet artbook. Il ne s’agit pas d’une boîte de pandore : le bouquin n’est pas conceptualisé pour spoiler toute l’intrigue du prochain opus.

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sort le 12 mai sur Nintendo Switch.