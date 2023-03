The Legend of Zelda : Nintendo dévoile 10 minutes de gameplay de Tears of the Kingdom ce 28 mars

C’est sans doute LE jeu le plus attendu de l’année, et sa sortie approche à grand pas ! The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, la suite du chef d’oeuvre Breath of the Wild, débarquera sur la Switch le 12 mai 2023.

Alors que les images du jeu sont plutôt rares (surtout à moins de deux mois de sa sortie), Nintendo semble enfin passer à la vitesse supérieure avec un Direct entièrement consacré à la nouvelle aventure de Link. Eiji Aonuma, le producteur de la série, proposera pas moins de 10 minutes de gameplay, à suivre en direct ce mardi 28 mars.