The Last of Us : pourquoi le troisième épisode de la série divise le public

La série The Last of Us de HBO, tirée d’un jeu vidéo à succès du même nom, remporte un large engouement depuis la sortie de ses premiers épisodes. Dans La Semaine des 5 Heures, chronique d’un succès annoncé… mais chahuté.

Un champignon a déclenché une pandémie foudroyante sur la planète, transformant les infectés en zombies. Il ne reste plus que quelques humains, tentant de survivre à la contagion dans un monde apocalyptique. Si ce scénario paraît improbable, le synopsis et l’univers de la série passionnent déjà le public.

Il faut dire que le succès était pressenti. La production assumée par HBO assure le succès selon Rudy Léonet mais aussi, l’adaptation du jeu vidéo, pourtant souvent "casse-gueule", est cette fois plutôt réussie. Avec Pedro Pascal et Ellie, acteurs révélés dans Game of Thrones dans les rôles principaux et le producteur de Chernobyl, "les deux protagonistes de Last of us évoluent comme dans le jeu vidéo". Si une histoire de quête et de survie face aux zombies semble peu originale, dès l’épisode 3, les "scénaristes se permettent une sorte de spin-off à l’intérieur de la série". On quitte les protagonistes principaux pour s’intéresser à deux autres personnes, qui font partie du jeu mais "qui ne sont pas décrits exactement de la même manière" : Frank et Bill.

Dans le jeu vidéo, les deux hommes sont des compagnons d’arme survivalistes. Dans la série, une romance s’installe entre eux. Si cet épisode trouve ses détracteurs puisque la mythologie du jeu est chamboulée, "cet épisode 3 est presque un long-métrage qui tient la route à lui tout seul et c’est assez bouleversant : la performance des deux acteurs (NDLR : Nick Offermann et Murray Bartlett) est presque acclamée partout". Et ce genre de spin-off pourrait se représenter dans la suite de la série.