The Last of Us Part I : un remake décevant ?

Après de nombreuses fuites, Naughty Dog a publié une vidéo détaillant les améliorations prévues pour le remake de The Last of Us Part I, attendu pour le 2 septembre prochain sur PlayStation 5. Mais les annonces ont déçu les fans.

Pour beaucoup, les nouveautés apportées ne sont pas suffisantes. Le studio n’évoque pas de refonte du gameplay. Il ne sera par exemple pas possible de ramper ou d’esquiver, comme dans The Last of Us Part II. Naughty Dog a cependant travaillé sur l’intelligence artificielle des ennemis, ce qui est déjà ça de pris.

Graphiquement, le jeu, qui a connu une première vie sur PlayStation 3, puis sur PlayStation 4, bénéficiera d’environnements plus riches, avec une gestion de la physique plus avancée (ce qui permettra notamment de voir ricocher les balles ou de détruire des éléments du décor).

Deux modes, “Mort permanente” et “Speedrun”, viennent compléter le remake. Mais cela sera-t-il suffisant pour donner des envies aux joueurs de retenter l’aventure une deuxième, voire une troisième fois ? Réponse en septembre…