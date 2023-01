"The Last of us" : le jeu vidéo devient une série télé remarquable et incontournable

Flash-back : 2013, au mois de juin. Une mélodie de guitare signée Gustavo Santaolalla, compositeur de légende, auréolé de deux Oscar pour la musique des "Brokeback Mountain" et "Babel". Cette guitare lancinante accompagne les débuts du jeu "The Last of us" sur Playstation 3. Un jeu où nous plongeons dans un monde qui ne ressemble plus du tout au nôtre, à cause d’une pandémie. Un champignon de la famille des cordyceps se transmet partout dans le monde en quelques jours, un champignon qui contrôle ses hôtes. Dans "The Last of us", nous jouons avec un homme, Joel, et une jeune fille, Ellie. Nous les accompagnons dans un périple très dangereux, d’est en ouest des Etats-Unis. C’est un jeu de survie, un jeu d’horreur, mais surtout, tel un film ou une série de qualité, on suit la relation entre ces deux personnages principaux, qui est superbement écrite. La charge émotionnelle est forte en jouant à ce jeu. C’est un chef-d’œuvre. Sept ans plus tard, en 2020, une suite est publiée. Et là, l’équipe de développement se surpasse, le deuxième est encore meilleur que le premier, c’est une expérience vidéoludique inoubliable, jamais, je n’avais joué à un aussi bon jeu. Et de façon plus large, c’est une œuvre culturelle que j’ai trouvée supérieure à quasiment tout ce que j’avais pu lire ou voir. Ce qui nous amène à ce lundi 16 janvier et la diffusion du premier épisode de l’adaptation télé de "The Last of us", qui débarque chez nous sur BeTV.