The Last of Us : l'enregistrement du cri des Claqueurs dans une vidéo amusante

La saison 1 de The Last of Us a récemment pris fin. Pour assouvir la curiosité des fans, HBO a publié des vidéos sur le making of de la série.

Si les fans du jeu vidéo se sont montrés pointilleux sur plusieurs détails, la grande majorité d'entre eux restent très satisfaist de l'adaptation. Beaucoup ont notamment été impressionnés par les claqueurs, ces humains transformés par un champignon infectieux du nom de cordyceps. Ces monstres sont reconnaissables par le champignon qui remplace leur tête, signe qu'ils ne possèdent plus aucune trace d'humanité. Aveugles, ils sont pourtant très agressifs, et poursuivent les héros en se fiant qu'à leur ouïe. Leur apparence fait froid dans le dos, et plus encore, leurs cris. Interloqués, certains spectateurs se sont demandés comment les réalisateurs s'y étaient pris pour reproduire ces bruits qu'ils font pour communiquer. Eh bien grâce à HBO, on a la réponse : ces sons viennent tout simplement... d'acteurs.

Cette révélation a amusé les fans. Unilad a repris plusieurs de leurs réactions dans un article. Des commentaires soulignent le talent des acteurs pour réussir à autant déformer leur voix. D'autres, s'amusent à les imaginer en train de faire ce son au quotidien, et de se dire "Et si je faisais l'audition ?". Les vrais fans les ont peut-être reconnus, mais ces acteurs sont en fait Misty Lee et Phillip Kovats, soit ceux qui ont déjà doublé les monstres dans les jeux vidéo.