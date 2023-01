The Last of Us 3 verra t-il le jour suite au succès de la série ?

The Last of Us Part 3 n’est donc pas exigé par Sony, malgré le succès de la franchise et les suites très réussies qu’a publié le studio (notamment les suites d’Uncharted).

“Notre processus est le même que nous avons fait lorsque nous avons fait la partie 2, c'est-à-dire si nous pouvons proposer une histoire convaincante qui a ce message universel et cette déclaration sur l'amour (tout comme le premier et le deuxième jeu l'ont fait) alors ok. Si nous ne pouvons pas trouver quelque chose de bien, nous avons une fin très forte avec la partie 2 et ce sera la fin”, poursuit Druckmann.

Difficile de ne pas être d’accord avec cette déclaration, tant la fin de l’éprouvant The Last of Us 2 était parfaite.