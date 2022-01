The Last Night Of The Proms 2021 avec le ténor Stuart Skelton et l’accordéoniste Ksenija Sidorova

C’est l’un des plus grands festivals de musique classique au monde. Véritable tradition en Angleterre, les BBC Proms ravissent chaque année des milliers de mélomanes avec plusieurs dizaines de concerts, donnés notamment dans le lieu iconique du Royal Albert Hall. C’est en présence de public que s’est déroulée l’édition 2021. Et ce mardi 25 janvier sur La Trois, nous vous proposons de vivre l’iconique Last Night of the Proms avec le BBC Symphony Orchestra, les BBC Singers, le ténor Stuart Skelton, l’accordéoniste Ksenija Sidorova, placés sous la direction de Sakari Oramo.

Avec son "héroïsme vocal palpitant" et sa "présence magnétique sur scène", Stuart Skelton est l’un des grands ténors de sa génération, un habitué de tous les grands opéras internationaux.

Pour cette dernière soirée des Proms, qui s’est tenue au Royal Albert Hall, le chanteur australien est accompagné de la charismatique accordéoniste lettone Ksenija Sidorova, dont l’intervention sera le point culminant du festival 2021. Une fête musicale pas comme les autres, commentée par Caroline Veyt, à vivre sur La Trois.

Selon la tradition, la première moitié du concert présente une gamme de musiques éclectiques, avec quelques pièces contemporaines. Il y a souvent une première œuvre commandée spécialement pour les Proms. La seconde moitié de la soirée est plus festive et certains diraient même, frivole. Le soliste se pare alors d’une tenue inattendue pour chanter " Rule Britannia ".

Au programme :

Malcolm Arnold, Variations pour orchestre sur le thème de Ruth Gipps

Samuel Barber, Adagio pour cordes (arr. Jonathan Manners)

Maurice Ravel, Le tombeau de Couperin – Rigaudon

Franck Angelis, Fantaisie sur un thème de Piazzolla – Chiquilín de Bachín

Richard Wagner, Wesendonck Lieder – Im Treibhaus

Richard Wagner, Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg – Prize Song

Entracte

Florence Price, Symphonie N°1 – "Juba Dance" (3e mvt)

Astor Piazzolla, Libertango (arr. John Lenehan)

Aníbal Troilo, "Sur" (arr. George Morton)

Traditionnel, Brigg Fair (arr. Percy Grainger)

Peter Allen, "I Still Call Australia Home" (arr. Iain Farrington)

Traditionnel, Fantaisie sur des chansons de marins britanniques (orch. Mark Millidge) (arr. Henry Wood)

Thomas Arne, Rule, Britannia !

Edward Elgar, Pompe et Circonstance Marche N°1 en ré majeur (Land of Hope and Glory) (arr. Anne Dudley)

Hubert Parry, Jerusalem (arr. Edward Elgar)

Hymne national (arr. Benjamin Britten)

Traditionnel, Auld Lang Syne (arr. Paul Campbell)

Stuart Skelton ténor

Ksenija Sidorova accordéon



Avec l’Orchestre symphonique et les chanteurs de la BBC, placés sous la direction de Sakari Oramo.

A voir en télévision ce mardi 25 janvier à 22h sur La Trois.

Nouvelle diffusion vendredi 28 janvier à 23h45.