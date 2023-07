C’était il y a 14 ans. Le trailer ultra-impressionnant de "The Last Guardian" était dévoilé au monde devant des milliers et des milliers de gens. Mais ce n’est que 9 ans plus tard que le jeu sortit, sur une autre plateforme et développé par un autre studio.

Le jeu est unique, ça oui. Mais plein de petits défauts au fur et à mesure de l’aventure apparaissent. On vous en dit plus dans cet épisode !