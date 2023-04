"The Land and the Unfolded Map", l'exposition de Brognon-Rollin au Delta à Namur

Du 15 avril au 11 juin 2023, le Delta de Namur présentera une nouvelle exposition gratuite du duo franco/belgo-luxembourgeois Brognon Rollin (David Brognon et Stéphanie Rollin).



L’installation "The Land and the Unfolded Map" prendra place au dernier étage panoramique du Delta et sera composée de deux nouvelles vidéos jamais présentées au public, réalisées par le les deux artistes à Los Angeles durant l’automne 2022.



"'The Land and the Unfolded Map' ausculte la relation charnelle des Américains Natifs avec leur territoire, leur land. La peau se révèle paysage, le bijou se mue en support de communication stratégique, traçant des frontières inoubliables, projetant de possibles chemins d’évasion sur une carte nomade, vitale et irréfutable, qui garantit à chaque tribu son droit à se tenir au centre du monde."

"Le motif de la paume de la main — et des lignes qui la sillonnent –, qui apparait de manière centrale dans l’une des vidéos, établira également une connexion visuelle avec l’installation lumineuse intégrée en 2020 au pignon du Delta et réalisée par le même duo Brognon Rollin. Première ligne est composée de tubes néon qui transposent en lumière l’intersection des " lignes de destinée " et " de cœur ", nichées dans la paume d’une main appartenant à un ou une namuroise anonyme qui a continué d’exercer sa fonction durant le premier confinement imposé suite à la crise sanitaire de la Covid-19, et auquel ou à laquelle cette œuvre rend hommage."