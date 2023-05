Sergey Mohov est un développeur de jeu derrière notamment le design des jeux Rime (2017) et Control (2019). Il est le cofondateur du studio Ocelot Society, société de création de jeux vidéo, basé à Paris. Pour réaliser ces illustrations, le Game developer a utilisé Midjourney. Un programme d’intelligence artificielle qui permet de créer des images à partir de saisies textuelles soumises par l’utilisateur. Le procédé est simple, il vous suffit de rentrer les détails de votre future illustration sur la plateforme Discord et l’IA fait le reste. Après quelques secondes d’attente, votre image est générée grâce à la base de données du programme. Bien que souvent imparfaites, ces images semblent de plus en plus réalistes et convaincantes grâce aux mises à jour successives qu’a subies la plateforme.