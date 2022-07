The Kooples présente son nouveau Logo

La marque a une nouvelle directrice créative, Capucine Sarfyurtlu, un nouveau logo et revient à ses racines pour séduire la génération Z mais sans oublier ses consommateurs d’origine.

Le temps et les règles ont changé. Ce qui était scandaleux hier ne l’est plus aujourd’hui et inversement. The Kooples a remarqué la cohérence de ses collections qui se diluait dans un standard de mode global. Après s’être interrogés sur la notion de subversion à l’aube des années 2020, ils ont décidé d’assumer un nouvel engagement : opposer le style et la quête du beau à la notion de standardisation et de chaos, en affichant un look radical de mode pour affronter la réalité d’aujourd’hui avec un bon sens de l’humour.

Inspiré par une nouvelle énergie, The Kooples redéfinit ses fondamentaux, revient à ses racines et veut envoyer un message fort à ceux qui ont aimé porter la marque #FUCKKOOPLES. Aujourd’hui, The Kooples renforce son identité et dessine une nouvelle esthétique contemporaine, qui abolit les frontières masculin-féminin, qui ose et qui assume tout.

The Kooples brouillent les pistes du masculin-féminin : des polos imprimés léopard aux costumes fittés, des jeans vinyle aux boots profilées, chacun porte ce qui lui plaît. Dans l’air du temps, la marque tente de conquérir un public de plus en plus difficile : la génération Z.