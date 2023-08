Uma Thurman avec sa fille Maya Hawke (Stranger Things) dans la bande-annonce de Kill Room

Le duo mère-fille Uma Thurman et Maya Hawke se partage l’écran dans "The Kill Room". Le film marque également la réunion entre l’actrice de 53 ans et Samuel L. Jackson, une trentaine d’années après "Pulp Fiction".

La comédie noire "The Kill Room" écrite par Jonathan Jacobson et réalisée par Nicol Paone s’est dévoilée dans une première bande-annonce le jeudi 3 août. Le long-métrage met en vedette Uma Thurman (également co-productrice), sa fille, Maya Hawke qu’on a pu voir notamment dans "Stranger Things" ou encore "Once Upon a Time", mais aussi Joe Manganiello ("Magic Mike", "True Blood"), Larry Pine ("Opération Beyrouth"), Debi Mazar ("Les Affranchis", "Batman Forever") et la catcheuse de la WWE, Liv Morgan. Samuel L. Jackson complète le casting, ce qui, comme le souligne People, marque une réunion entre l'acteur et Thurman près de 30 ans après l’incontournable "Pulp Fiction". Les réunir était un rêve pour Paone qui, d’après People toujours, a confié ceci lors d’une interview accordée à The Hollywood Reporter : "Chaque instant où ils sont à l’écran, ils sont à la fois enviables et accrocheurs. Je leur suis éternellement reconnaissante d’avoir dit 'oui'… "

Dans "The Kill Room", Patrice (Uma Thurman) travaille dans l’art et fait équipe avec un tueur à gage (Manganiello) et son patron (Jackson). Le trio met au point un stratagème de blanchiment d’argent. Patrice jongle donc entre l’art et la pègre. Le film sortira au cinéma le 29 septembre.