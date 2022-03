''The Kick Inside'' et Kate Bush devient la première femme de l’Histoire à avoir écrit tout un album vendu à plus d’un million d’exemplaires !

Le premier album studio de l’auteure-compositrice-interprète et musicienne britannique sort le 17 février 1978.

Ce premier album est le fruit de 3 années de travail pour cette jeune anglaise du nom de Catherine Bushles. Enregistré en collaboration avec de grands maîtres du rock progressif, il surprend car la voix de Kate est enfantine et haut perchée, d’une grande virtuosité. Elle possède un sens inné de la mélodie et propose des compositions d’une complexité dont peu peuvent se vanter. ''The Kick Inside'' remporte immédiatement un succès mondial. Il devient même un classique du genre et révèle tout le talent de cette jeune musicienne de génie, âgée d’à peine 20 ans. Son mentor, David Gilmour, en tant que producteur exécutif, a travaillé sur deux des morceaux. "Wuthering Heights", classé numéro un en Grande-Bretagne dès le mois de février, figurera comme le morceau essentiel de l’artiste et ''The Man with the Child in His Eyes'' atteindra la sixième place des charts au Royaume-Uni.