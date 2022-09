The Jesus and Mary Chain, groupe précurseur de la noise pop et ses luttes fratricides

Influencés par le Velvet Underground puis par le mouvement punk, ils forment un groupe avec des camardes de quartier et ils se produisent tout d’abord sous le nom Poppy Seeds, puis The Death of Joey et enfin The Jesus and Mary Chain. Signé par le tout jeune label Creation (Primal Screen, Teenage Fan Club…) leur ascension commence au milieu des eighties et se poursuivra jusqu’à leur implosion peu avant l’an 2000.