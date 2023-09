"The Inner Mounting Flame" du Mahavishnu Orchestra, la rencontre de virtuoses du jazz fusion

Un des albums majeurs dans l’histoire du jazz rock a certainement été ‘'The Inner Mounting Flame'’ du Mahavishnu Orchestra.

Le Mahavishnu Orchestra est un groupe de jazz fusion formé à New York en 1971, dirigé par le guitariste anglais John McLaughlin, après son passage dans le groupe de jazz rock de Miles Davis. Le groupe a connu plusieurs changements de line-up tout au long de son histoire à travers ses deux périodes d'activité, de 1971 à 1976 et de 1984 à 1987. Avec sa première formation composée des musiciens Billy Cobham, Jan Hammer, Jerry Goodman et Rick Laird, le groupe est d'abord acclamé pour sa musique complexe et intense, un mélange de musique classique indienne, de jazz et de rock psychédélique, ainsi que pour ses prestations scéniques dynamiques entre 1971 et 1973. De nombreux membres du groupe ont poursuivi leur propre carrière dans le jazz rock ou le jazz fusion. ‘The Inner Mounting Flame’ est l'album qui a fait de John McLaughlin un nom familier. Sur cet album on y découvre une rencontre de virtuoses, une musique pleine d'énergie et pourtant rigoureusement conçue qui, à toutes fins utiles, a défini la fusion du jazz et du rock un an après la percée de ‘Bitches Brew’ de Miles Davis.